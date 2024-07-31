شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمواسير "سيجوارت" تعظم أرباحها وتوطن الصناعة بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

نجاح كبير حققته الشركة المصرية للمواسير "سيجوارت" إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2022-2023 على كافة المؤشرات، تزامنا مع تطويرمصانع فلنكات المترو والسكك الحديدية والاتفاق على تصنيع المنتج بنسبة 100% داخل المصانع وفق تصريحات المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية لـ"الخليج 365" .

وكشفت البيانات المالية أن الشركة زادت أرباحها بنحو 140 مليون جنيه حيث حققت أرباح بلغت 163 مليون جنيه مقارنة بنحو 18.6 مليون جنيه عام 2023 ، فيما بلغت إيرادات النشاط نحو 877.1 مليون جنيه مقابل 350.7 مليون جنيه عام 2023 .

وحول مشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire ، تم توقيع اتفاقية المساهمين للمشروع في 22 يونيو 2023 بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، يهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 18 ألف طن سنويا من منتج الـ (PC) Wire) لسد كامل احتياجات السوق المصري، بالإضافة إلى تصدير حوالي 25% من الإنتاج للخارج، وسيوفر توطين تلك الصناعة نحو 50 مليون دولار سنويا.

أشارت البيانات إنه تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4 ملايين يورو و3 ملايين دولارو144 مليون جنيه، حيث تبلغ نسبة مساهمة الشركة القابضة الكيماوية في المشروع نسبة 24% كما تبلغ نسبة مساهمة الشركة الدولية للصلب 66%، بالإضافة إلى مساهمة من القطاع الخاص 10%، ومن المزمع الانتهاء من التنفيذ فى يونيو 2025، حيث تم تأسيس الشركة، وتم دفع الدفعة المقدمة من خط الإنتاج.