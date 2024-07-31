شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 41.1% ارتفاعاً في قيمة الاستثمارات الإماراتية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات عن ارتفاع قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر لتصل إلى 2.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022/ 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 41.1%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتسجل مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 901.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%، حيث سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى الإمارات 380.1 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 0.3%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من الإمارات 634.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 522.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 21.4%.

أهم عشر مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024

1. لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 87.2 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 58.3 مليون دولار.

3. فواكه بقيمة 45 مليون دولار.

4. ملابس بقيمة 23 مليون دولار.

5. خضر ونباتات بقيمة 21.6 مليون دولار.

6. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 13.9 مليون دولار.

7. زيوت عطرية بقيمة 13.8 مليون دولار.

8. محضرات خضر بقيمة 11.4 مليون دولار.

9. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 7.7 مليون دولار.

10. بذور وأثمار زيتية بقيمة 7.4 مليون دولار.

أهم عشر مجموعات سلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال الربع الأول من عام 2024

1. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 204.7 مليون دولار.

2. نحاس ومصنوعاته بقيمة 197.3 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 90.6 مليون دولار.

4. ورق بقيمة 19.4 مليون دولار.

5. مراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 18.1 مليون دولار.

6. حديد وصلب بقيمة 17.2 مليون دولار.

7. أسماك بقيمة 16.4 مليون دولار.

8. ألمنيوم ومصنوعاته بقيمة 15.5 مليون دولار.

9. مصنوعات من حديد أو صلب 8.5 مليون دولار.

10. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 6.7 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 2.1 مليار دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 40.8 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 35.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 35.8 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بنسبة انخفاض قدرها 0.9%.