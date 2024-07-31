نائب وزير الإسكان يلتقى رئيس شركة "مياه المنوفية" لتحسين مستوى الخدمات

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القاهرة - سامية سيد - إسماعيل: التقييم المستمر للأداء ووضع الحلول السريعة هو مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس رشدي عمر، المكلف برئاسة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، لمتابعة آلية انتظام العمل بالشركة، والتأكيد علي الالتزام بكافة التكليفات والتعليمات السابق إصدارها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بشأن الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة وتوليهم مسئوليات وملفات محددة، وكذا تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وتنفيذ الحلول السريعة التي تخدم المواطن، وتقييم الأداء بشكل دوري، وتحقيق مبادئ الترشيد والحوكمة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لكافة رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات للالتزام بتنفيذ المهام المنوطة بهم، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الأصول وتنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة الالتزام بكافة التكليفات والتعليمات الصادرة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة السابقة، والتي تعد خطة عمل واضحة لتحقيق أهداف وأولويات الوزارة والحكومة لتحقيق مستهدفاتها، مشيراً إلى ضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية والإيرادات الخاصة بالشركة، والاهتمام بالعنصر البشري والتدريب والتعليم وبناء قدرات العاملين في جميع القطاعات بالشركة، والعمل على تمكين وخلق كوادر قيادية شابة من الصفين الثاني والثالث وتوليهم مسئوليات وملفات محددة ومتابعة تنفيذ تلك المهمات.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن التقييم المستمر للأداء ووضع الحلول السريعة هو مفتاح النجاح وتحقيق الأهداف.

وفي نهاية اللقاء شدد نائب وزير الإسكان، على ضرورة أن تكون الاستجابة للشكاوى والطلبات بشكل سريع وعاجل، وأهمية التنسيق المستمر مع المحافظين وأعضاء مجلس النواب فيما يخص طلبات وشكاوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة بشكل مستمر .