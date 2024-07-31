شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: استمرار فعاليات قرعة تخصيص الأراضى السكنية بمدينتى بدر وغرب قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار عقد فعاليات القرعة العلنية اليدوية للطرح الرابع لتخصيص قطع الأراضي السكنية لتشمل مدينتي بدر وغرب قنا، وذلك ضمن الأراضي المطروحة ببرنامج "مسكن"، والسابق طرحها بـ 15 مدينة جديدة بمحاور أراضي (الأكثر تميزاً – المميز – المتوسط)، على الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة من 1/4/2024: 30/5/2024.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم أمس إجراء القرعة العلنية على قطع الأراضي السكنية، محور الأراضي المتوسطة بواقع 35 قطعة أرض بمدينة بدر، و59 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، ليصبح إجمالي عدد القطع التي تم إجراء القرعة عليها باليوم الثالث بالمدينتين 94 قطعة تقدم عليها 12118 مواطناً قاموا بسداد جدية الحجز.



وأشار الشوربجي إلى أن فعاليات القرعة في يومها الثاني شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين المتقدمين لحجز قطع الأراضي ضمن برنامج مسكن، ومرَّت الإجراءات بكل سهولة وشفافية، وتم بث إجراءات القرعة بشكل مباشر على الموقع الإلكتروني للهيئة تحقيقا لمبدأ الشفافية.



وأضاف أنه سيتم إجراء القرعة العلنية في مدينة السادات على القطع من 391: 460، اليوم الأربعاء 31/7/2024، والقطع من 461: 526، غدا الخميس 1/8/2024، والقطع من 527:586، يوم الأحد 4/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة المنيا الجديدة، يوم الإثنين 5/8/2024، وقطع الأراضي بمدينة أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6/8/2024.



وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان المميز بمدينة غرب أسيوط الجديدة، يوم الثلاثاء 6 أغسطس، وقطع الأراضي بمدن (برج العرب الجديدة – ملوي الجديدة – الفشن الجديدة – أخميم الجديدة)، يوم الأربعاء 7 أغسطس.



وأضاف "الشوربجي" أنه سيتم إجراء القرعة بين المتقدمين على أراضي الإسكان الأكثر تميزاً بمدن (15 مايو – الشروق – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان)، يوم الأربعاء 7 أغسطس المقبل.



جدير بالذكر، أنه تم إجراء اليوم الثالث للقرعة بحضور المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندسة عزة رمضان، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستثمرين بالهيئة، وممثلي الجهات الرقابية ومجلس الدولة ونخبة من العاملين بالهيئة والأجهزة ومئات الحاجزين.



وستعقد باقي جلسات القرعة العلنية في الأيام المحددة بمقر الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي صالة رقم 1، وعلى الراغبين في حضور القرعة العلنية التواجد في التاريخ المحدد لتسجيل الحضور، وسيتم السماح بحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز.