شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء والتعمير» إلى 143 مليون ريال بالربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة مكة للإنشاء والتعمير صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 143 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 16.3%، مقابل 123 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية في الربع الحالي، وتحقيق أرباح من خدمات الحج خلال الربع الحالي.
وسجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: إرتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية، وتحقيق أرباح من خدمات الحج، وتحقيق عوائد من ودائع إسلامية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، سجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية في الربع الحالي، وتحقيق أرباح من خدمات الحج خلال الربع الحالي.
وسجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: إرتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية، وتحقيق أرباح من خدمات الحج، وتحقيق عوائد من ودائع إسلامية.