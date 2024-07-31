الاقتصاد

ارتفاع أرباح «مكة للإنشاء والتعمير» إلى 143 مليون ريال بالربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة مكة للإنشاء والتعمير صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 143 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 16.3%، مقابل 123 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، سجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية في الربع الحالي، وتحقيق أرباح من خدمات الحج خلال الربع الحالي.
وسجل صافي الربح ارتفاعاً خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق والتي تعزى بشكل رئيسي إلى: إرتفاع إيرادات الغرف بفندق وأبراج شركة مكة نتيجة لارتفاع متوسط أسعار الغرف.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع إيرادات المركز التجاري نتيجة لارتفاع القيمة الإيجارية، وتحقيق أرباح من خدمات الحج، وتحقيق عوائد من ودائع إسلامية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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