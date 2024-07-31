شكرا لقرائتكم خبر عن «كومل» توقع اتفاقية تسهيلات مع «الأهلي السعودي» بـ67.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كومل تفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بقيمة تقدر بنحو 67.625 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل مشاريع قائمة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الاتفاقية بقيمة تقدر بنحو 67.625 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل مشاريع قائمة.