الاقتصاد

«كومل» توقع اتفاقية تسهيلات مع «الأهلي السعودي» بـ67.6 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «كومل» توقع اتفاقية تسهيلات مع «الأهلي السعودي» بـ67.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت شركة كومل تفاقية تجديد تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي السعودي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن الاتفاقية بقيمة تقدر بنحو 67.625 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل لمدة عام واحد، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: تنازل عن إيرادات المشاريع الممولة، وسند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل مشاريع قائمة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا