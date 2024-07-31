شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «النهدي» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 325 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 325 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.