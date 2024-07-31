الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «النهدي» عن النصف الأول من 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «النهدي» عن النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة النهدي الطبية توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2024.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 325 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 130 مليون سهم.
وأفادت بأن حصة السهم من التوزيع 2.50 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 25%.
وأضافت أن تاريخ الأحقية 1446-02-07 الموافق 2024-08-11، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-21 الموافق 2024-08-25.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا