شكرا لقرائتكم خبر عن «دار المعدات»: ترسية مشروع مع مدينة الملك فهد الطبية بـ233.6 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية عن تلقيها، أمس، الموافقة على ترسية منافسة تقديم خدمات التغذية الإعاشة المطهية لمدينة الملك فهد الطبية التابعة لتجمع الرياض الصحي الثاني بالرياض.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 233.556 مليون ريال.
وأضافت أن امدة التنفيذ 5 سنوات، فيما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 233.556 مليون ريال.
وأضافت أن امدة التنفيذ 5 سنوات، فيما يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام المالي 2025م.