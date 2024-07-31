شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار السبائك الذهب في مصر.. 1جرام بـ 3737 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالأربعاء، 31 يوليو 2024 12:20 م
ارتفعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 يوليو 2024 لجميع الأوزان المتداولة في الأسواق حالياً ، ليسجل ارخص سعر لسبيكة 1 جرام 3737 جنيها بدون مصنعية وفيما يلي أسعار السبائك..
سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام سعر 9327 جنيها.
سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 18800 جنيه.
سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 37600 جنيه.
سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 75200 جنيه.
سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 116930 جنيها.
سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 188000 جنيه.
سعر السبيكة الذهن وزن 100 جرام 376000 جنيه.
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