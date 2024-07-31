شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات البورصة تواصل صعودها خلال منتصف الجلسة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها خلال تعاملاتها منتصف جلسة اليوم الأربعاء.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.89% ليصل إلى مستوى 29297 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 12663 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"تعاملاته على صعود بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 6852 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"،بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 9767 نقطة.

وأغلقت البورصة امس على ارتفاع لجميع مواشرانها ليحقق راس مال السوق الرئيسي للبورصة مكاسب بلغت 19 مليار دولار ليغلق عن مستوى 92039.4 نقطة.