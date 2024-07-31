شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل79.02 دولار لبرنت و75.25 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

عوضت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها اليوم، لترتفع عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، بما يعادل 0.5 % إلى 79.02 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود أكتوبر، الأكثر نشاطًا، 78.54 دولار بارتفاع 47 سنتًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 52 سنتًا، أو 0.7 % إلى 75.25 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.