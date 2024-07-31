الاقتصاد

أسعار النفط تسجل79.02 دولار لبرنت و75.25 دولار للخام الأمريكى

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الأربعاء، 31 يوليو 2024 02:00 م

عوضت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها اليوم، لترتفع عن أدنى مستوياتها في سبعة أسابيع، غير أن الأسعار ظلت تحت ضغط من المخاوف بشأن الطلب في الصين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتًا، بما يعادل 0.5 % إلى 79.02 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود أكتوبر، الأكثر نشاطًا، 78.54 دولار بارتفاع 47 سنتًا.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الوسيط الأمريكي، 52 سنتًا، أو 0.7 % إلى 75.25 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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