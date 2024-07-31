الاقتصاد

بالتفاصيل.. اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اسعار سبائك الذهب في اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31/7/2024 وجاءت على النحو التالي:
احجام سبائك الذهب بالريال السعودي
سبيكة ذهب 1 جرام 320.89
سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 765.76
سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,516.93
جنية الذهب 8 جرام عيار 21 2,450.42
جنية الذهب 8 جرام عيار 22 2,567.11
جنية الذهب 8 جرام عيار 24 2,800.48
سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,998.85
سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 5,956.86
سعر سبيكة الذهب أوقية 8,860.83
سبيكة الذهب نصف أونصة 4,641.04
سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 9,236.71
سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 14,790.05
سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 29,521.75
سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 3,497.80
سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 293,758.92
سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 147,142.01
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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