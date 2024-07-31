الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31/7/2024 وجاءت على النحو التالي:

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية