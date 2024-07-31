شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” اسعار سبائك الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31/7/2024 وجاءت على النحو التالي:
|احجام سبائك الذهب
|بالريال السعودي
|سبيكة ذهب 1 جرام
|320.89
|سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام
|765.76
|سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام
|1,516.93
|جنية الذهب 8 جرام عيار 21
|2,450.42
|جنية الذهب 8 جرام عيار 22
|2,567.11
|جنية الذهب 8 جرام عيار 24
|2,800.48
|سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام
|2,998.85
|سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام
|5,956.86
|سعر سبيكة الذهب أوقية
|8,860.83
|سبيكة الذهب نصف أونصة
|4,641.04
|سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة
|9,236.71
|سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام
|14,790.05
|سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام
|29,521.75
|سعر سبيكة الذهب اليوم تولة
|3,497.80
|سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو
|293,758.92
|سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو
|147,142.01