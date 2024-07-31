شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 12109 نقطة، وبتداولات بلغت 6.399 مليار ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 352.455 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.132 تريليون ريال. انخفاض أسهم 163 شركة انخفضت أسهم 163 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 64، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أنابيب، وسدافكو، ومكة، وصدق، ودار المعدات، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الباحة، وتالكو، وأسمنت العربية، وميدغلف للتأمين، ولجام للرياضة، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 26651 نقطة، وبتداولات بلغت 46.763 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.782 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 56.968 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 93 شركة مدرجة في السوق الموازية.