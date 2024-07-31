شكرا لقرائتكم خبر عن «ذيب» تبرم اتفاقية مع «الوعلان» لدعم أسطولها بـ1300 سيارة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة ذيب لتأجير السيارات، اتفاقية مع شركة الوعلان للتجارة، الوكيل الحصري لسيارات هونداي في المملكة العربية السعودية، لتوريد نحو 1300 سيارة هونداي موديل 2025 الحديثة كأول شركة تأجير سيارات في المملكة تحصل عليها.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشمل سيارات هونداي i10، وهونداي اكسنت سمارت، وهونداي النترا سمارت، وهونداي سوناتا، وهونداي توسان 4x4، وهونداي كونا فليت، وهي أحدث إصدارت هونداي، لتصبح بذلك أحدث الإضافات في أسطول شركة ذيب لتأجير السيارات.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقـة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 59 فرعا، 15 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تشمل سيارات هونداي i10، وهونداي اكسنت سمارت، وهونداي النترا سمارت، وهونداي سوناتا، وهونداي توسان 4x4، وهونداي كونا فليت، وهي أحدث إصدارت هونداي، لتصبح بذلك أحدث الإضافات في أسطول شركة ذيب لتأجير السيارات.
وتعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقـة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا.
وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 33 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 59 فرعا، 15 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 33 ألف سيارة.