شكرا لقرائتكم خبر عن أداء ميزانية السعودية.. مخصصات القطاعات في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 أن المنصرف الفعلي في النصف الأول بلغ 674.753 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 12% مقابل 603.946 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأوضح التقرير أن المنصرف في قطاع الإدارة العامة بلغ في النصف الأول 28.090 مليار ريال من إجمالي المعتمد المقدر بـ 42.653 مليار ريال في الميزانية، بنسبة 66%. القطاع العسكري أضاف أن المنصرف في القطاع العسكري خلال النصف الأول بلغ 104.255 مليار ريال، من إجمالي المعتمد 269.049 مليار ريال في الميزانية، بنسبة 39%.

وأفاد بأن المنصرف في قطاع الأمن والمناطق الإدارية، بلغ في النصف الأول 59.958 مليار ريال بنسبة 53% من الميزانية المعتمدة للقطاع المقدرة بـ 112.181 مليار ريال.

وأشار إلى أن المنصرف في قطاع الخدمات البلدية بلغ 57.649 مليار ريال، بنسبة 71% من الميزانية المعتمدة للقطاع، التي تبلغ 81.218 مليار ريال. قطاع التعليم وبلغ المنصرف في قطاع التعليم خلال النصف الأول 101.899 مليار ريال، بنسبة 52% من الميزانية المعتمدة المقدرة بـ 195.062 مليار ريال.

ولفت التقرير إلى أن المنصرف في قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية بلغ 138.613 مليار ريال بنسبة 65% من 213.743 مليار ريال الميزانية المعتمدة للقطاع.

وبلغ المنصرف في قطاع الموارد الاقتصادية 40.713 مليار ريال، بنسبة 49% من الميزانية المعتمدة للقطاع المقدرة بـ 83.661 مليار ريال في النصف الأول.

وذكر التقرير أن المنصرف في قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بلغ في النصف الأول 21.684 مليار ريال من أصل 37.886 مليار ريال معتمدة بنسبة 57%.

وبلغ المنصرف في قطاع البنود العامة 121.891 مليار ريال بنسبة 57% من الميزانية المعتمدة المقدرة بـ 215.547 مليار ريال في النصف الأول من العام الحالي.