شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية السعودية بالربع الثاني.. 4% ارتفاعا في الإيرادات غير النفطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة عن الربع الثاني من السنة المالية 2024 أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 12%، مسجلة 353.592 مليار ريال، مقارنة بـ 314.823 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. إيرادات الميزانية قال التقرير إن الإيرادات شملت: 212.990 مليار ريال إيرادات نفطية، بزيادة 18%، فيما بلغت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 12.850 مليار ريال بانخفاض 23%.

وبحسب التقرير فإن الضرائب على السلع والخدمات بلغت 70.125 مليار ريال، بارتفاع 6%، فيما ارتفعت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 4%، مسجلة 5.458 مليار ريال.

وأضاف أن الضرائب الأخرى سجلت 24.507 مليار ريال، مرتفعة 8%، فيما سجلت الإيرادات الأخرى 27.662 مليار ريال، مرتفعة 13%. الإيرادات غير النفطية وبلغت الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني من 2024 نحو 140.602 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 4%، مقابل 135.083 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي. المصروفات في الربع الثاني وأشار التقرير إلى أن المصروفات في الربع الثاني بلغت 368.932 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 15%، مقابل 320.091 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وشملت المصروفات في الربع الثاني من 2024:تعويضات العاملين التي بلغت 139.845 مليار ريال بارتفاع قدره 6%.

وتضمنت المصروفات استخدام السلع والخدمات التي بلغت 75.561 مليار ريال بارتفاع 22%، فيما بلغت نفقات التمويل 10.784 مليار ريال، بزيادة 24%.

وشملت المصروفات: الإعانات التي سجلت 12.977 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 68%، فيما انخفضت المنح بنسبة 50%، مسجلة 1.380 مليار ريال.

ومن ضمن المصروفات المنافع الاجتماعية التي سجلت 39.208 مليار ريال بارتفاع 0.5%، فيما بلغت المصروفات الأخرى 24.219 مليار ريال بانخفاض 1%.

وبلغت الأصول غير المالية 64.957 مليار ريال بارتفاع قدره 49% في الربع الثاني، مقابل 43.481 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ رصيد الاحتياطي العام للدولة 393.918 مليار ريال، فيما بلغ الحساب الجاري 101.414 مليار ريال في النصف الأول من 2024.

وبلغ الدين العام للدولة 1.149 تريليون ريال، منها 680.292 مليار ريال دين داخلي، و468.918 مليار ريال دين خارجي.