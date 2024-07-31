شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مسك» تقفز 76% إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 21.8 مليون ريال مرتفعا بنسبة 75.8%، مقابل 12.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 75.2% وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح وانخفاض مصاريف التمويل خلال الربع الحالي.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 16.11% يعود إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 92% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وكفاءة التشغيل.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 75.2% وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح وانخفاض مصاريف التمويل خلال الربع الحالي.
وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 16.11% يعود إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي.
وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 92% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وكفاءة التشغيل.