شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «مسك» تقفز 76% إلى 21.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 16.11% يعود إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي.

وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 92% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وكفاءة التشغيل. الدمام - شريف احمد - حققت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 21.8 مليون ريال مرتفعا بنسبة 75.8%، مقابل 12.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 75.2% وذلك نتيجة ارتفاع حجم المبيعات وتحسن هوامش الربح وانخفاض مصاريف التمويل خلال الربع الحالي.وانخفض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 16.11% يعود إلى انخفاض المبيعات خلال الربع الحالي.وارتفع صافي الربح خلال الفترة الحالية (6 أشهر)، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 92% وذلك نتيجة إلى ارتفاع حجم المبيعات وهوامش الربح خلال الفترة الحالية وكفاءة التشغيل.