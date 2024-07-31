شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينهى تعاملات اليوم عند 3290 جنيها لجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

أغلق سوق الذهب في مصر عند مستويات 3290 جنيهًا للعيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر، وذلك بعد وصوله لمستويات 3300 جنيهًا بمنتصف تعاملات اليوم.

الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 3760 جنيها.

عيار 21 يسجل 3290 جنيها.

عيار 18 يسجل 2820 جنيها.

الجنيه الذهب 26320 جنيها.

شهدت أسواق الذهب ارتفاع عالمي بشكل حاد على وقع تفاقم التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بجانب زيادة الرهانات على الإشارة إلى خفض قريب للفائدة الأمريكية من قبل الفيدرالي خلال اجتماع سبتمبر المقبل.

في المعادن الثمينة، ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي مع تداول الأسعار فوق 2400 دولار للأوقية بسبب التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، ظل المشاركون في السوق متفائلين بشأن مستقبل الذهب.