شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لأكبر 5 دول ترتفع إلى مليار و250 مليون دولار أبريل الماضى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت الصادرات المصرية إلى أكبر 5 دول ارتفاعا ملحوظا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغ إجمالي الصادرات نحو مليار و250 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، ارتفاعا من مليار دولار في شهر ابريل عام 2023، بزيادة بلغت نحو 242 مليون و137 ألف دولار.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن دولة الإمارات العربية جاءت في صدارة قائمة الدول التي استقبلت صادرات مصرية خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 353 مليون و161 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 82 مليون و811 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 270 مليون و350 ألف دولار، يليها تركيا وبلغت قيمة الصادرات المصرية إليها نحو 267 مليون و850 ألف دولار في شهر ابريل الماضي، مقابل 262 مليون و855 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 4 ملايين و995 ألف دولار.

وكانت الصادرات المصرية سجلت ارتفاعا طفيفا في شهر ابريل الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 3.29 مليار دولار في ابريل الماضي، مقابل 3.26 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي 2023، بزيادة بلغت نحو 8%.