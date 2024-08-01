شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «رعاية» 45.4% إلى 69.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وكانت مصاريف زكاة ملائمة بسبب التقييمات النهائية الصادرة لعامي 2019 و2020. فيما انتهت الشركة من التقييمات بعد اكتمال عملية الاستئناف وكانت القرارات لصالح الشركة، مما أدى إلى عكس المخصصات التي تم اخذها في السنوات السابقة.

ونوهت بتعويض المكاسب والهوامش المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال: ارتفاع مصاريف التسويق، وزيادة تكاليف مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بسبب تباطؤ عمليات الاسترداد خلال الربع.

وأشارت إلى أنها عوضت المكاسب والهوامش أيضا من خلال زيادة المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض دخل التمويل نتيجة انخفاض متوسط الودائع اليومية.

وارتفع هامش الربح الصافي بنسبة 3.9% من 19.5٪ في الربع السابق من العام الماضي إلى 23.4٪ في عام 2024م. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) صافي ربح في الربع الثاني من 2024 يقدر بنحو 69.496 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 45.4%، مقابل 47.795 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الربح إلى انخفاض نسبة تكلفة المبيعات مقارنة بالإيرادات، مما أدى إلى تحسين امتصاص التكاليف مما أدى إلى تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 36.4% مقابل 33.2% للربع المماثل من العام الماضي.وكانت مصاريف زكاة ملائمة بسبب التقييمات النهائية الصادرة لعامي 2019 و2020. فيما انتهت الشركة من التقييمات بعد اكتمال عملية الاستئناف وكانت القرارات لصالح الشركة، مما أدى إلى عكس المخصصات التي تم اخذها في السنوات السابقة.ونوهت بتعويض المكاسب والهوامش المذكورة أعلاه بشكل جزئي من خلال: ارتفاع مصاريف التسويق، وزيادة تكاليف مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بسبب تباطؤ عمليات الاسترداد خلال الربع.وأشارت إلى أنها عوضت المكاسب والهوامش أيضا من خلال زيادة المصاريف العمومية والإدارية، وانخفاض دخل التمويل نتيجة انخفاض متوسط الودائع اليومية.وارتفع هامش الربح الصافي بنسبة 3.9% من 19.5٪ في الربع السابق من العام الماضي إلى 23.4٪ في عام 2024م.