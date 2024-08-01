شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية عن شهر يوليو 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 01/02/1446هـ الموافق 05/08/2024م.
وأضافت أن إجمالي الأرباح الموزعة 464,931.70 ريال، فيما يبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 10,300,000.
وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.045 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.54%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-01-24 الموافق 2024-07-30.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات ستكون بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 01/02/1446هـ الموافق 05/08/2024م.
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وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.045 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0.54%.
وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1446-01-24 الموافق 2024-07-30.