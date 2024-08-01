شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من مصرف الإنماء بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، أمس، (أفالون فارما) على تسهيلات مصرفية من مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.