الاقتصاد

«أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من مصرف الإنماء بـ50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، أمس، (أفالون فارما) على تسهيلات مصرفية من مصرف الإنماء.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.
وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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