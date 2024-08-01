شكرا لقرائتكم خبر عن «أفالون فارما» تحصل على تسهيلات من مصرف الإنماء بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل عمليات الشركة التشغيلية. الدمام - شريف احمد - حصلت شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية، أمس، (أفالون فارما) على تسهيلات مصرفية من مصرف الإنماء.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن قيمة التمويل 50 مليون ريال.وأضافت أن مدة التمويل سنة ميلادية، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 55 مليون ريال.وأشارت إلى أن الهدف من التمويل: تمويل عمليات الشركة التشغيلية.