شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر «ساكو» 75% إلى 3.98 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن إجمالي الربح والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

ويعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتخفيض بعض المخصصات.

وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تحسن إجمالي الربح، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - تراجعت خسائر الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو) في الربع الثاني من 2024 بنسبة 75%، مسجلة صافي خسارة قدره 3.98 مليون ريال، مقابل خسائر بـ15.94 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن إجمالي الربح والناتج عن التحسن في البنود التجارية والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.ويعود سبب انخفاض الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى وتخفيض بعض المخصصات.وبحسب البيان، يعود سبب انخفاض الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى تحسن إجمالي الربح، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخرى.