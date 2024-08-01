شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «سابك» تقفز 84.7% إلى 2.18 مليار ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان شركة سابك على تداول السعودية، بلغ صافي الربح للربع الحالي 2.18 مليار ريال مقارنة بـ صافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال (32%).

وجاء ذلك نتيجة إلى تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.

ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة ما أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وانخفضت المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية ما أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.

وشهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال.

وبلغ صافي الربح للربع الحالي 2.18 مليار ريال مقارنة بـ صافي ربح 0.25 مليار ريال في الربع السابق من العام الحالي.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.33 مليار ريال (23%) مدفوعا بارتفاع الكميات المباعة وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.

ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة ما أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 332 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وشهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 338 مليون.

وبلغ صافي ربح 2.43 مليار ريال للفترة الحالية من العام 2024م (6 أشهر)، مقارنة بـ صافي ربح 1.84 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام 2023م.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.96 مليار ريال (18%) مدفوعا بتحسن الهوامش، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.

وتضمنت الأسباب: ارتفاع في النتائج من الشركات الزميلة بمبلغ 245 مليون ريال .

ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 214 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024 مقابل مصروف الزكاة البالغ 919 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية الذي أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 563 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية. الدمام - شريف احمد - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، صافي ربح يقدر بنحو 2.18 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، مرتفعا بنسبة 84.7%، مقابل 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان شركة سابك على تداول السعودية، بلغ صافي الربح للربع الحالي 2.18 مليار ريال مقارنة بـ صافي ربح 1.18 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال (32%).وجاء ذلك نتيجة إلى تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة ما أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.وانخفضت المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية ما أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.وشهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال.وبلغ صافي الربح للربع الحالي 2.18 مليار ريال مقارنة بـ صافي ربح 0.25 مليار ريال في الربع السابق من العام الحالي.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.33 مليار ريال (23%) مدفوعا بارتفاع الكميات المباعة وتحسن في معدلات التشغيل بسبب الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة ما أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 332 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.وشهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 338 مليون.وبلغ صافي ربح 2.43 مليار ريال للفترة الحالية من العام 2024م (6 أشهر)، مقارنة بـ صافي ربح 1.84 مليار ريال عن الفترة المماثلة من العام 2023م.ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.96 مليار ريال (18%) مدفوعا بتحسن الهوامش، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.وتضمنت الأسباب: ارتفاع في النتائج من الشركات الزميلة بمبلغ 245 مليون ريال .ونوهت بعكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 214 مليون ريال في النصف الأول من عام 2024 مقابل مصروف الزكاة البالغ 919 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب: انخفاض المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية الذي أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 563 مليون ريال والتي بطبيعتها غير نقدية.