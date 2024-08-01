شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «صافولا» إلى 11.3 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

وأضافت أن زيادة رأس المال سيكون عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة قدرها 6 مليارات ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (533,980,684) سهم عادي إلى (1,133,980,684) سهماً عادياً أي بزيادة قدرها 600 مليون سهم عادي بمعدل (1.1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.

علماً بأن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة. الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة صافولا، عن صدور قرار هيئة السوق المالية، أمس، بالموافقة على طلب الشركة بزيادة رأس مالها من 5.339.806.840 ريال، إلى 11.339.806.840 ريال.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 28 أبريل الماضي، تقديم ملف إلى هيئة السوق المالية بطلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.وأضافت أن زيادة رأس المال سيكون عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بزيادة قدرها 6 مليارات ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من (533,980,684) سهم عادي إلى (1,133,980,684) سهماً عادياً أي بزيادة قدرها 600 مليون سهم عادي بمعدل (1.1236) سهم لكل (1) سهم مملوك وبسعر طرح يبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.علماً بأن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.