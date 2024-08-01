الاقتصاد

الموافقة على انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «الخليج للتأمين»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على انتخاب 9 أعضاء لمجلس إدارة «الخليج للتأمين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة مجموعة الخليج للتأمين "جي.آي.جي" نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد مساء أمس الأربعاء.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
وشملت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 01/08/2024م ومدتها أربع سنوات وتنتهي في تاريخ 31/07/2028م.
والأعضاء المنتخبون هم: يوسف أبا الخيل، وبيجان خسروشاهي، وبول أدمسون، وجان كلوتير، وهاني عبيد، وبدر الجريس، وعلي الهندال، وأسامة كشك، وبدر الربيعة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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