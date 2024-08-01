الاقتصاد

اسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 257.78 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار الذهب في اليوم الخميس.. عيار 21 يسجل 257.78 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الخميس 1/8/2024 عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 294.60 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 270.05 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 257.78 ريال.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 220.95 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 171.85 ريال.

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

وسجلت سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 148,597.27 ريال، فيما بلغ سعر سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 296,664.25 ريالات، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 29,813.73 ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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