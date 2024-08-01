شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «سابتكو» إلى 41.6 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.

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وارتفعت تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، فيما سجلت الشركة خسائر أعلى في مشروع مشترك خلال الربع الحالي.

وانخفضت تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.

بالإضافة إلى ذلك تضمن الربع الحالي رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وارتفاع في دخل التمويل، وكذلك تم تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر خلال الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسم الحج.

وقابل ذلك ارتفاع في تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي.

وتضمن الربع الحالي تسجيل رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى ودخل التمويل، وارتفعت أرباح الشركة الزميلة، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل.

ويعود سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة بأرباح خلال الفترة المماثلة إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.

وتضمنت الفترة الحالية تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.

وارتفعت تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، فيما تضمنت الفترة الحالية تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، إضافة غلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وانخفضت تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك تضمنت الفترة الحالية رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وارتفاع في دخل التمويل، وكذلك تم تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر للفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، بنسبة 28.9% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 41.6 مليون ريال، مقابل 58.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض أرباح الربع الحالي مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام السابق إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.وتضمن الربع الحالي تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية، فيما انخفضت الإيرادات الأخرى.وارتفعت تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، فيما سجلت الشركة خسائر أعلى في مشروع مشترك خلال الربع الحالي.وانخفضت تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.بالإضافة إلى ذلك تضمن الربع الحالي رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وارتفاع في دخل التمويل، وكذلك تم تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر في الربع المماثل من العام السابق.ويعود سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة بخسائر خلال الربع السابق إلى: ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسم الحج.وقابل ذلك ارتفاع في تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية والإدارية ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية خلال الربع الحالي.وتضمن الربع الحالي تسجيل رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، فيما ارتفعت الإيرادات الأخرى ودخل التمويل، وارتفعت أرباح الشركة الزميلة، إضافة إلى انخفاض تكلفة التمويل.ويعود سبب تحقيق خسائر خلال الفترة الحالية (6 أشهر) مقارنة بأرباح خلال الفترة المماثلة إلى: انخفاض إيرادات النشاط نتيجة لانخفاض معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب.وتضمنت الفترة الحالية تسجيل انخفاض أعلى في قيمة الذمم المدينة التجارية.وارتفعت تكلفة التمويل، ومصروفات الزكاة وضريبة الدخل، فيما تضمنت الفترة الحالية تسجيل خسائر أعلى في المشروع المشترك، إضافة غلى انخفاض الإيرادات الأخرى.وانخفضت تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع. بالإضافة إلى ذلك تضمنت الفترة الحالية رد الانخفاض في قيمة موجودات محتفظ بها بغرض البيع، وارتفاع في دخل التمويل، وكذلك تم تحقيق أرباح في شركة زميلة مقابل خسائر للفترة المماثلة من العام السابق.