ارتفاع أرباح سابك بالربع الثاني 85%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - شركة "سابك"

الخليج 365_الرياض

أعلنت االشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن النتائج المالية الأولية لفترة (6) الستة أشهر، المنتهية في 30/06/2024م.

وأظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحاً قدرها 2.18 مليار ريال بالربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع نسبته 84.7% مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، حينما بلغ ربحها 1.18 مليار ريال.

ويعود هذا الارتفاع في الأرباح إلى:

• ارتفاع اجمالي الربح بمبلغ 1.76 مليار ريال سعودي (32%) نتيجة الى تحسن هوامش الربحية لبعض المنتجات الرئيسية، قابل ذلك جزئيا ارتفاع في مصاريف تشغيلية نتيجة إلى تسجيل بعض العمليات غير المتكررة.

• عكس مخصص لمصاريف الزكاة أدى إلى تسجيل مكاسب غير نقدية بمبلغ 545 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقابل مصروف الزكاة البالغ 440 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023 وذلك ًبناء على التحديثات الصادرة مؤخراً على اللوائح ذات العلاقة.

• انخفاض المكاسب من إعادة التقييم المشتقات المالية لحقوق الملكية أدى إلى انخفاض ايرادات التمويل بمبلغ 556 مليون ريال سعودي والتي بطبيعتها غير نقدية.

• كما شهد الربع الحالي انخفاض في الخسائر من العمليات المتوقفة بمبلغ 226 مليون ريال سعودي.

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