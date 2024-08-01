شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز "مدينة بدر" لمتابعة سير العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجيه بتعظيم العوائد من الإعلانات وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات.. والتصدى للمخالفات والتعديات والإشغالات

فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة بدر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولى الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.

ووجه وزير الإسكان، بالعمل على تعظيم الموارد المالية الذاتية والمستدامة للهيئة وأجهزة المدن الجديدة، من خلال أفكار جديدة وغير تقليدية، وتعظيم العوائد من منظومة الإعلانات، وتحصيل جميع مستحقات الهيئة وجهاز المدينة، ورفع نسب تحصيل قيمة فواتير استهلاك المياه، وسرعة تحصيل المتأخرات، وكذا حصر قطع الأراضى السكنية الشاغرة "المتخللات"، والفرص الاستثمارية المتاحة لسرعة طرحها، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية.

وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية للمشروعات السكنية، وتعظيم الاستفادة من ودائع الصيانة، وكذا تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة القياسية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومحاور الطرق، وغيرها من المشروعات التنموية، للحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات، واختيار أفضل الشركات للتشغيل والصيانة، وتقييم أدائها بشكل دورى.

كما وجه المهندس شريف الشربيني، بوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل للاحتياجات المائية لكل مدينة، والعمل على تقليل الفواقد، وتحقيق الاتزان للشبكات، وكذا ضرورة التصدى للمخالفات والتعديات والإشغالات، والتنسيق الكامل مع شرطة التعمير، ودراسة توفير بدائل حضارية للباعة الجائلين، وإتاحتها لهم طبقاً للقواعد المقررة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل من المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن موقف العمل بمختلف قطاعات المدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، والذى أوضح أن المدينة تتميز بقربها من العاصمة الإدارية الجديدة، ويربطها بالعاصمة الطريق الإقليمي والقطار الكهربائي السريع، كما تتميز المدينة بارتفاعها عن سطح البحر بحوالي 230 متراً مما يجعل درجة حرارتها معتدلة.