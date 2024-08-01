شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الخميس 1 -8 - 2024 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالخميس، 01 أغسطس 2024 10:33 ص
ينشر الخليج 365 اليوم الخميس 1 -8 - 2024، سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك المركزي سعر62.27 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى المصرى سجل سعر 62.12 للشراء، 62.52 جنيه للبيع
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى
62.27 جنيه للشراء
62.49 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
62.12 جنيه للشراء
62.52 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
62.33 جنيه للشراء
62.52 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
62.08 جنيه للشراء
62.52 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"
62.33 للشراء
62.52 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري
62.33 للشراء
62.52 جنيه للبيعسعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
62.10 جنيه للشراء
62.59 جنيه للبيع
62.02 جنيه للشراء
62.25 للبيع
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز