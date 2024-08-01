شكرا لقرائتكم خبر عن بدوى: دعم مشروعات تعظيم القيمة المضافة من البترول والغاز وعلى رأسها البتروكيماويات والان مع تفاصيل الخبر

التقى المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بمدينة العلمين الجديدة ممثلى شركة تشارد كابيتال الإنجليزية بحضور الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الإقتصادية والمهندس إبراهيم مكى رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، حيث شهد اللقاء مناقشة مقترح الشركة الإنجليزية لإقامة مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الصناعية بالعلمين الجديدة، بتكلفة استثمارية تقديرية 7 مليار دولار، والذى يعد أحد أهم المشروعات الجديدة التي تقوم الشركة القابضة للبتروكيماويات بالترويج لتنفيذها فى اطار الاستراتيجية القومية لزيادة إنتاج البتروكيماويات.

وأكد المهندس كريم بدوى خلال اللقاء على دعم الوزارة لمشروعات تعظيم القيمة المضافة من موارد الدولة من البترول والغاز وعلى رأسها صناعة البتروكيماويات كرافد رئيسى لزيادة الإنتاج في الاقتصاد المصرى، مؤكداً على الجهود الفعلية الجارية لتشجيع الاستثمار في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية العملاقة التى تمتلكها الدولة المصرية و دعم زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية لإحلال جانب من الواردات و زيادة فرص التصدير.

وأكد بدوى خلال اللقاء على أهمية التكامل فى تنفيذ مشروعات القيمة المضافة مع البنية التحتية والتسهيلات التى تمتلكها شركات قطاع البترول، ودراسة الاستفادة منها لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج اللازمة للمشروع وكذلك توجيه جانب من إنتاجه للأسواق الخارجية مستقبلاً بما يمثل مزايا تنافسية للمشروعات الجديدة.



يشار الى ان مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية للإستثمار في مشروعات تعظيم القيمة المضافة والذى تنفذه الشركة القابضة للبتروكيماويات بمنطقة العلمين الجديدة يشمل مجمع العلمين للبتروكيماويات تحت الترويج وكذلك مجمعى انتاج الصودا آش والسيليكون ومشتقاته في مراحل التنفيذ.