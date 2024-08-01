شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «بدجت السعودية» إلى 70.17 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) صافي ربح يقدر ببنحو 70.171 مليون ريال، في الربع الثاني من 2024، منخفضا بنسبة 0.2%، مقابل 70.284 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في المقام الأول للمصاريف العمومية والإدارية المتعلقة بعملية الاستحواذ.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: بعض المصاريف الأخرى التي تدفع لمرة واحدة بقيمة تبلغ حوالي 3.5 مليون ريال، وزيادة تكاليف الرواتب بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.

وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: تسجيل خسائر قدرها 1.5 مليون ريال من شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة والتي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا، ومن المتوقع أن تتحسن نتائج شركة الخدمات اللوجستية هذه بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة ارتفاع الإيرادات من تأجير الأسطول المتنامي للشركة في التأجير طويل الأجل.

وأوضحت أن على الرغم من الزيادة في الإيرادات بمبلغ 203 ملايين ريال، إلا أن أرباح الفترة الحالية ارتفعت بمقدار 279 ألف ريال.

ويعود ذلك للمصاريف العمومية والإدارية المتعلقة بعملية الاستحواذ وبعض المصاريف الأخرى التي تدفع لمرة واحدة بقيمة تبلغ حوالي 8.5 مليون ريال.

وشملت الأسباب: زيادة تكاليف الرواتب نتيجة لارتفاع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى خسائر قدرها 2.5 مليون ريال من شركة التنمية لما وراء البحار المحدودة والتي تم الاستحواذ عليها مؤخرًا.

ومن المتوقع أن تتحسن نتائج شركة الخدمات اللوجستية بحلول نهاية العام أو أوائل العام المقبل.