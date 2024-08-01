شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ماربل ديزاين» إلى 8.8 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) صافي ربح في النصف الأول من 2024، يقدر بنحو 8.792 مليون ريال، منخفضا بنسبة 17.4%، مقابل 10.640 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض في الإيرادات في الأنشطة الرئيسية والإيرادات الأخرى.