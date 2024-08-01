شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ماربل ديزاين» إلى 8.8 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) صافي ربح في النصف الأول من 2024، يقدر بنحو 8.792 مليون ريال، منخفضا بنسبة 17.4%، مقابل 10.640 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض في الإيرادات في الأنشطة الرئيسية والإيرادات الأخرى.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض في الإيرادات في الأنشطة الرئيسية والإيرادات الأخرى.