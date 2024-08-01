الاقتصاد

انخفاض أرباح «ماربل ديزاين» إلى 8.8 مليون ريال في النصف الأول

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «ماربل ديزاين» إلى 8.8 مليون ريال في النصف الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) صافي ربح في النصف الأول من 2024، يقدر بنحو 8.792 مليون ريال، منخفضا بنسبة 17.4%، مقابل 10.640 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود انخفاض صافي الربح إلى انخفاض في الإيرادات في الأنشطة الرئيسية والإيرادات الأخرى.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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