شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «المجموعة السعودية» إلى 64 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي في الربع الثاني من 2024، بنسبة 46.7%، مسجلة 64 مليون ريال، مقابل 120 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، بشكل رئيسي إلى: انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي، نتيجة ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.

وانخفض مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية بقيمة 9 ملايين ريال.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الربع الحالي.

وجاء ذلك، بسبب زيادة الكميات المباعة خلال الربع الحالي، نتيجة إلى وجود أعمال صيانة دورية مجدولة خلال الربع السابق لمشاريع "شيفرون فيلبس السعودية والجبيل شيفرون فيلبس"، بالإضافة إلى تحسن طفيف في أسعار البيع. مع ارتفاع في تكاليف اللقيم.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في مصروف الزكاة خلال الربع الحالي، نتيجة لعكس مخصصات زكوية بقيمة 9 ملايين ريال، رغم ارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية.

ويعود سبب ارتفاع صافي الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة في الفترة الحالية.

وحققت المشاريع صافي ربح مقارنةً بصافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بسبب زيادة الكميات المباعة، نتيجة إلى وجود أعمال صيانة دورية غير مجدولة خلال الفترة المماثلة لمشروع "الشركة السعودية للبوليمرات"، بالإضافة إلى تحسن طفيف في أسعار البيع. مع العلم بأن هناك ارتفاع في تكاليف اللقيم والطاقة.

وتضمنت الأسباب: انخفاض في مصروف الزكاة خلال الفترة الحالية، نتيجة لعكس مخصصات زكوية بقيمة 9 ملايين ريال، مع انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية.