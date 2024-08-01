شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «العرض المتقن» تقفز إلى 58.8 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى.

وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 98٪ ، ليصل إلى 58 مليون ريال مقارنةً بـ 29 مليون ريال في الربع السابق.

ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 31٪ ، ليصل إلى 287 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 219 مليون ريال في الربع السابق ،مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال خلال الفترة.

وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ 26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى.

وارتفع صافي الربح في العام 2024 بنسبة 44٪ في ، ليصل إلى 88 مليون ريال مقارنةً بـ 61 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7٪ ، لتصل إلى 506 ملايين ريال في خلال الفترة ، مقارنةً بـ 471 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ،مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تشغبل قطاع الأمن السيبراني بداية من العام 2024.

وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ 26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى. الدمام - شريف احمد - قفزت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) بنسبة 79.7% في الربع الثاني، مسجلة 58.773 مليون ريال، مقابل 32.707 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع الأرباح إلى زيادة الإيرادات بنسبة 17٪ إلى 287 مليون ريال، مدعومةً بالنمو المستمر في قطاع الخدمات المدارة خلال الفترة.وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى.وارتفع صافي الربح في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 98٪ ، ليصل إلى 58 مليون ريال مقارنةً بـ 29 مليون ريال في الربع السابق.ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 31٪ ، ليصل إلى 287 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بـ 219 مليون ريال في الربع السابق ،مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال خلال الفترة.وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ 26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى.وارتفع صافي الربح في العام 2024 بنسبة 44٪ في ، ليصل إلى 88 مليون ريال مقارنةً بـ 61 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.ويعود ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 7٪ ، لتصل إلى 506 ملايين ريال في خلال الفترة ، مقارنةً بـ 471 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق ،مدعوما بالنمو المستمر في جميع قطاعات الأعمال بالإضافة إلى تشغبل قطاع الأمن السيبراني بداية من العام 2024.وفي الربع الثاني لعام 2024 سجلت الشركة أرباحا رأسمالية بـ 26 مليون ريال مقابل التعويض عن أحد عقاريها المنزوعة في الخزامى.