شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «أنابيب السعودية» إلى 72 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة السعودية لأنابيب الصلب (أنابيب السعودية)، بنسبة 17.2%، في الربع الثاني من 2024، مسجلة 72 مليون ريال، مقابل 87 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية سجلت الشركة مكسب من صفقة شراء بسعرٍ مغرٍ بمبلغ 40 مليون ريال في الربع الثاني 2023م نتيجة الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 22.27% في العالمية للأنابيب.

وكان مقابل التغير أعلاه: تسجيل ارتفاع في الربح الإجمالي إلى 105 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م من 93 مليون ريال في الربع الثاني 2023م.

وجاء ذلك نتيجة زيادة حجم المبيعات والذي يرجع بشكل رئيسي إلى توحيد نتائج العالمية للأنابيب لكامل فترة الربع الثاني 2024م مقارنة بتوحيد نتائجها من 2023/5/17م لفترة الربع الثاني 2023م.

وتضمنت الأسباب: تسجيل خسارة استبعاد حصة حقوق الملكية المحتفظ بها في السابق من قبل الشركة في الأعمال المستحوذ عليها بمبلغ 10 ملايين ريال في الربع الثاني 2023م.

وتمثل (EBITDA) الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإستهلاك والإطفاء.

وسجلت الأنابيب السعودية EBITDA موجبة بلغت 105 ملايين ريال في الربع الثاني 2024م مقارنه بـ 88 مليون ريال في الربع الثاني 2023م.

وسجلت الأنابيب السعودية تدفق نقدي حر موجب بلغ 17 مليون ريال في الربع الثاني 2024م مقارنة بتدفق نقدي حر موجب قدره 45 مليون ريال في الربع الثاني 2023م.

وانخفض صافي الدين إلى 333 مليون ريال في نهاية الربع الثاني 2024م من 540 مليون ريال في نهاية الربع الثاني 2023م، وذلك نتيجة لتحسن الربحية والإدارة الفعالة للتدفقات النقدية.