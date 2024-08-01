شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «مرافق» 59% إلى 65.3 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تراجعت أرباح شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، بنسبة 59% في الربع الثاني من 2024، مسجلة 65.34 مليون ريال، مقابل أرباح بـ159.39 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة (59.01)% إلى: ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 50.44%، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 36.92%.
وحد من انخفاض صافي الربح: ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.06% وذلك بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.
ومن ضمن الأسباب التي حدت من انخفاض صافي الربح: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (6.22)%، وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة (6.34)%.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 52.70%، إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.56% ذلك بسبب زيادة في الكميات المباعة لقطاعي المياه والكهرباء، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 9.43%.
وحد من ارتفاع صافي الربح: ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 23.55%.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح في النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة (59.37)% إلى: ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 46.62%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (33.73)%، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة (15.37)%.
وحد من انخفاض صافي الربح: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (4.63)%، وانخفاض مخصص زكاة وضريبة الدخل بنسبة (21.78)%.
وقرر مجلس إدارة شركة (مرافق) توزيع أرباح نقدية على مساهميها بمبلغ 87.5 مليون ريال يمثل ما نسبته 81% تقريباً من صافي أرباح الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 250 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0.35%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-15 الموافق 2024-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-02 الموافق 2024-09-05.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب انخفاض صافي الربح بنسبة (59.01)% إلى: ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 50.44%، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة بنسبة 36.92%.
وحد من انخفاض صافي الربح: ارتفاع الإيرادات بنسبة 8.06% وذلك بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسية بالشركة.
ومن ضمن الأسباب التي حدت من انخفاض صافي الربح: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (6.22)%، وانخفاض مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة (6.34)%.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق، بنسبة 52.70%، إلى: ارتفاع الإيرادات بنسبة 7.56% ذلك بسبب زيادة في الكميات المباعة لقطاعي المياه والكهرباء، وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 9.43%.
وحد من ارتفاع صافي الربح: ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل بنسبة 23.55%.
ويعود سبب انخفاض صافي الربح في النصف الأول، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة (59.37)% إلى: ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بنسبة 46.62%.
وتضمنت الأسباب: انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (33.73)%، وانخفاض الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة (15.37)%.
وحد من انخفاض صافي الربح: انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (4.63)%، وانخفاض مخصص زكاة وضريبة الدخل بنسبة (21.78)%.
وقرر مجلس إدارة شركة (مرافق) توزيع أرباح نقدية على مساهميها بمبلغ 87.5 مليون ريال يمثل ما نسبته 81% تقريباً من صافي أرباح الشركة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م.
ويبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 250 مليون سهم، فيما تبلغ حصة السهم من التوزيع 0.35 ريال، بينما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 0.35%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-15 الموافق 2024-08-19، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-03-02 الموافق 2024-09-05.