شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «بدجت السعودية» عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 35,175,001 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 78,166,668 سهم.

وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.