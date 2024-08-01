الاقتصاد

توزيع أرباح نقدية على مساهمي «بدجت السعودية» عن 6 أشهر

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي «بدجت » عن 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات (بدجت السعودية) توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2024م
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 35,175,001 ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 78,166,668 سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 0.45 ريال للسهم، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 4.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-02-04 الموافق 2024-08-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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