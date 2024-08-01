شكرا لقرائتكم خبر عن «زهرة الواحة» تتكبد خسائر بـ1.5 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة زهرة الواحة للتجارة إلى الخسارة في الربع الثاني من 2024، مسجلة 1.538 مليون ريال، مقابل أرباح بـ7.836 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تسجيل الخسارة إلى: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع الخسائر غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الزكاة بسبب فرق الربط الزكوى عن الأعوام 2019 و2020.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود تسجيل الخسارة إلى: ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع المصروفات الإدارية والعمومية، وارتفاع الخسائر غير المحققة من الاستثمارات بالقيمة العادلة لاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة.
وشملت الأسباب: ارتفاع تكاليف التمويل، وارتفاع الزكاة بسبب فرق الربط الزكوى عن الأعوام 2019 و2020.