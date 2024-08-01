شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «شمس» ترتفع 13.8% في الربع الثاني من العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة بمخصص الزكاة بإجمالي 4,155,630 ريال.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع الإيرادات غير التشغيلية وانخفاض بتكلفة الإيرادات على الرغم من الزيادة بمخصص الزكاة. الدمام - شريف احمد - حققت شركة المشروعات السياحية (شمس) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 874.117 ألف ريال، مقابل 1.013 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بانخفاض قدره 13.8%.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى زيادة في مخصص الزكاة ومخصص المطالبات.وبحسب البيان، يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى زيادة بمخصص الزكاة بإجمالي 4,155,630 ريال.ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة لارتفاع الإيرادات غير التشغيلية وانخفاض بتكلفة الإيرادات على الرغم من الزيادة بمخصص الزكاة.