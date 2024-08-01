شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «فيبكو» تقفز 1773% إلى 1.1 مليون ريال في الربع الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حققت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) صافي ربح في الربع الثاني من 2024، يقدر بنحو 1.1 مليون ريال، مقابل 0.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بارتفاع 1733%.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية خلال فترة الربع الثاني من العام 2023م، بالرغم من ارتفاع مصاريف البحث والتطوير خلال الفترة الحالية نتيجة لتركيز جهود الشركة على استحداث وتطوير منتجات جديدة تستهدف بها الأسواق العالمية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.
وجاءت هذه النتائج بالرغم من: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف وارتفاع مصروف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.
وتحققت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
وجاءت هذه النتائج: رغم ، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، ووجود أرباح من الأصول المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال فترة الربع الثاني من العام 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة لارتفاع حجم المبيعات.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: انخفاض المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لتسوية مصروفات الطرح المدفوعة للمستشار المالي بشأن زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق الأولوية خلال فترة الربع الثاني من العام 2023م، بالرغم من ارتفاع مصاريف البحث والتطوير خلال الفترة الحالية نتيجة لتركيز جهود الشركة على استحداث وتطوير منتجات جديدة تستهدف بها الأسواق العالمية.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض مخصص الزكاة.
وجاءت هذه النتائج بالرغم من: ارتفاع مصاريف البيع والتسويق نتيجة لارتفاع تكلفة التوظيف وارتفاع مصروف الشحن الناشئة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.
وتحققت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9.
وجاءت هذه النتائج: رغم ، وارتفاع تكاليف التمويل نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة على الاقتراض، ووجود أرباح من الأصول المالية المقتناة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة خلال فترة الربع الثاني من العام 2023م.