الاقتصاد

أرباح «فش فاش» ترتفع 50% إلى 2 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية صافي ربح في النصف الأول من 2024، يقدر بنحو 2.065 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 50%، مقابل 1.377 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في الإيرادات عن الفترة المقارنة بنسبة 9.37%
وتضمنت الأسباب: زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 37% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة.
وكانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.
وشملت الأسباب: انخفاض سعر شراء البطاطس الطبيعية بنسبة 57% مقارنة بأسعار العام الماضي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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