شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «فش فاش» ترتفع 50% إلى 2 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 37% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة.

وكانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.

وشملت الأسباب: انخفاض سعر شراء البطاطس الطبيعية بنسبة 57% مقارنة بأسعار العام الماضي. الدمام - شريف احمد - حققت شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية صافي ربح في النصف الأول من 2024، يقدر بنحو 2.065 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 50%، مقابل 1.377 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يعود ارتفاع صافي الربح إلى زيادة في الإيرادات عن الفترة المقارنة بنسبة 9.37%وتضمنت الأسباب: زيادة المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 37% نتيجة تعديل قيود التسويات بتحميل المصروفات المستحقة إلى مصروف فعلي للفترة.وكانت تحمل المصاريف المستحقة في نهاية السنة مرة واحدة مثل مكافآت العاملين ومجلس الإدارة واللجان الأخرى.وشملت الأسباب: انخفاض سعر شراء البطاطس الطبيعية بنسبة 57% مقارنة بأسعار العام الماضي.