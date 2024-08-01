شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تبدأ تفعيل آلية QR Code لتلقى الشكاوى إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

%99.45 نسبة الإنجاز بالوزارة فى حل الشكاوى الواردة للمنظومة

بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيق وتفعيل آلية تلقى الشكاوى عبر رمز الاستجابة السريعة QR CODE بالتعاون مع المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك فى إطار جهود الوزارة المتواصلة مع المنظومة الموحدة لتحديث آليات العمل بالمنظومة ومنها تسجيل الشكاوى للتسهيل على المواطنين فى هذا الإطار، حيث يتاح استقبال الشكاوى الواردة إلكترونيًا من خلال القنوات التالية:

الاتصال على الرقم المختصر 16528

الموقع الإلكترونى www.shakwa.eg

مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code فى الصور المرفقة .

تطبيق ( في خدمتك ) علي الهاتف المحمول

كما تعمل الوزارة حالياً مع المنظومة الحكومية الموحدة على التطوير والتحديث الكامل لمنظومة تلقى الشكاوى و آليات الاستجابة السريعة لها في ظل ما توليه الحكومة من أولوية لتعزيز ثقة المواطنين في أداء المنظومة ووزارات الحكومة بشأن الاستجابة لشكاويهم ‘ ووفق سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة الى تحسين الخدمات وتعزيز ثقة ورضا المواطنين المستفيدين بخدمات الوقود والغاز الطبيعى في جميع انحاء الجمهورية ، حيث بلغت نسبة الإنجاز في حل ومعالجة الشكاوى منذ بدء العمل بالمنظومة حوالى 45ر99% من الشكاوى الواردة لوزارة البترول والثروة المعدنية .



جدير بالذكر أنه في اطار الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لتطوير أداء المنظومة فقد وافق مجلس الوزراء مؤخراً على نقل تبعية منظومة الشكاوى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أمانة الشكاوى الحكومية ورضا المواطنين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكذلك الموافقة على قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتقسيمات الإدارية لخدمة المواطنين.