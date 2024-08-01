وزير الإسكان يتفقد أعمال رفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية ومحاور الطرق بمدينة العبور

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القاهرة - سامية سيد - - الشربينى يوجه بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق.. وإزالة المخالفات.. والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، جولته التى بدأها الـ9 صباحاً، بتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، وكذا تفقد مشروعات تطوير محاور الطرق بالمدينة، ويرافقه المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، ومسئولو الهيئة، والمكتب الفنى للوزير.



ووجه الوزير بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية لمحاور الطرق، وإزالة الإعلانات المخالفة، وجميع أشكال المخالفات، والاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، ووضع اللافتات واللوحات الإرشادية، وضبط أعمدة الإنارة، وتقسيم أعمال تطوير المنطقة الصناعية إلى نطاقات يتم الانتهاء من تنفيذها تباعاً، والاهتمام بأعمال الإنارة بمداخل المدينة، وتعظيم العوائد المالية الثابتة والمستدامة للصرف منها على أعمال التشغيل والصيانة، وكذا تعظيم العوائد الإعلانية، وحسن استغلال المناطق المتميزة إعلانيا.



كما تفقد وزير الإسكان محطة تخفيض منسوب المياه السطحية فى الحى السابع، والتى تم تنفيذها لحل مشكلة تسرب المياه إلى البدرومات بالحى، موجهاً بتعظيم الاستفادة من تلك المياه وإعادة استخدامها، وسرعة إنهاء أعمال تنسيق الموقع الخارجى للمحطة، وتوجيه أعضاء المكتب الفنى لمتابعة إنهاء الأعمال.