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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الجمعة 2-8-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، وتسجل العملة الأوروبية حالة من الاستقرار الملحوظ بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية لسوق الصرف.
ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
52.58 للشراء
52.69 للبيع
52.45 للشراء
52.66 للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
52.50 للشراء
52.66 للبيع
52.48 للشراء
52.66 للبيع
52.50 للشراء
52.67 للبيع
52.54 للشراء
52.71 للبيع
سعر اليورو في بنك البركة
52.54 للشراء
52.71 للبيع
52.50 للشراء
52.66 للبيع
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