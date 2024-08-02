شكرا لقرائتكم خبر عن البترول:حفر 6 آبار استكشافية قريبا بحقول الوسطانى والان مع تفاصيل الخبر

تأكيداً على تعزيز التواصل بين قيادات قطاع البترول والكوادر العاملة فى الحقول والمواقع الإنتاجية قام وفد من قيادات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بزيارة ميدانية لحقول شركة الوسطانى للبترول ومحطة المعالجة المركزية ومصنع البوتاجاز ومواقع الإنتاج والحفر ، ضم الوفد المهندس محمد رشدى نائب رئيس إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول و د. جيوفيزيقى عبد الحميد الجويلى نائب رئيس إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف و الدكتور كيميائى أشرف رمضان نائب رئيس إيجاس لحماية البيئة والمشرف على السلامة والصحة المهنية، ورافق الوفد المهندس حازم حافظ رئيس مجلس الإدارة والمهندس محمود أبو الحسب مساعد رئيس الشركة للعمليات و الدكتور جيولوجى مجدى فهمى مدير عام الاستكشاف بالشركة.

استعرض المهندس حازم حافظ مراحل تطور العمل بحقول الوسطانى حيث بلغ إجمالى الاستثمارت التى تم انفاقها على نشاط الشركة منذ إنشاؤها حوالى مليار دولار ، كما تم استعراض مؤشرات أداء السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وإجراءات السلامة المطبقة بحقول الشركة والتى أثمرت عن تحقيق فريق العمل بالشركة 20 مليون ساعة عمل بدون إصابات وقت ضائع منذ عام 2019.

وقد هنأ الدكتور الجويلى القيادات والعاملين بالشركة بقرب توقيع إتفاقية الدمج الجديدة ( نيو منزلة ) والتى تستهدف حفر ستة آبار استكشافية وتقييمية وفقاً للخطة المعتمدة للعام المالى 2024/2025 مما سيكون له أثر إيجابى على زيادة الإحتياطى الاستراتيجى للشركة.



وقام الدكتور كيميائى أشرف رمضان بتوجيه الشكر لفريق عمل حقول الوسطانى على مجهوداتهم والتزامهم بمعايير السلامة وتحسين مؤشرات السلامة والصحة المهنية ودورهم فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة وخفض إنبعاثات غازات الإحتباس الحرارى.

وأكد المهندس محمد رشدى على التنسيق والتعاون المستمر مع شركة دانة غاز لتعظيم معدلات الإنتاج وللاستفادة من قدرات شركة الوسطانى ، مشيراً أن التواصل المستمر بين الإدارة والعاملين بالمواقع والجهود التى بذلها فريق العمل بشركة الوسطانى قد أثمرعن تقليل تأثير التناقص الطبيعى بالخزان بالرغم من التحديات التى واجهتها شركة الوسطانى خلال العام المالى 2023/2024.