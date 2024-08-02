الاقتصاد

سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 260.13 ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في اليوم.. عيار 21 يسجل 260.13 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 2/8/2024م، عند آخر مستويات المعدن النفيس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 297.30 ريال. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 272.52 ريال.
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم - اليوم

أسعار الذهب في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 260.13 ريال.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 222.97 ريال.
سعر جرام الذهب في السعودية - أرشيفية اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 173.42 ريال.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 1 كيلو 299,377.75 ريال.
فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 149,956.44 ريالات، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 30,086.42 ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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