شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب في السعودية اليوم.. عيار 21 يسجل 260.13 ريال والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب في السعودية

سعر الذهب في السعودية اليوم

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الجمعة 2/8/2024م، عند آخر مستويات المعدن النفيس.وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم، نحو 297.30 ريال. وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في السعودية اليوم، 272.52 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم عند 260.13 ريال.وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم 222.97 ريال.وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم 173.42 ريال.وبلغ سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة 1 كيلو 299,377.75 ريال.فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 149,956.44 ريالات، بينما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 30,086.42 ريال.