شكرا لقرائتكم خبر عن 88 % حجم تعاملات المستثمرين المصريين فى البورصة خلال شهر يوليو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

استحوذ المستثمرون المصريون على نسبة 88 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8% والعرب على6.2 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1,458.0 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 1,423.9 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات. و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.1 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب %7.0 وسجل العرب %6.9 و قد سجل الأجانب صافي شراء بنحو 294.7 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 8,061.6 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام

وقد حققت البورصة المصرية أداء قويا خلال تعاملات شهر يوليو الماضى ليربح رأس المال السوقى 139 مليار جنيه ، وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,010.7 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو %7.41 خلال الفترة ، مقارنة بـ 1.871 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأغلق مؤشر إيجى إكس 30 عند 29,378.82 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو .%5.81 بينما سجل مؤشر إيجى اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 10.4%.



مغلقا عند 6,838.44 نقطة، أغلق مؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا على صعود بنسبة 8.65%، مغلقا عند 9762 نقطة.