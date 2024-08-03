شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود فى أسعار الأسماك بالأسواق اليوم السبت 3 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 3 أغسطس 2024 حالة من التراجع الملحوظ بعد تغيرات واضحة منذ منتصف الشهر الماضى، وسجل سعر كيلو البلطي مقاس رقم 1 مستويات 63 لـ 67 جنيهًا والبلطى مقاس 2 يسجل 60 إلى 62 جنيهًا والبلطى الأسوانى 30 إلى 70 جنيهًا.

وكشفت بيانات سوق العبور أن سعر الفيلية 50 إلى 250 جنيها فى سوق الجملة وسجل سعر القشر بياض 110 و 240 جنيهًا والبياض الأملس 100 إلى 140 جنيهًا والبياض الأملس 2 سجل 40 و90 جنيهًا، قراميط – شيلان 30 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة السويس 86 و 146 جنيها للكيلو في الأسواق بالجملة والمكرونة المجمدة 30 لـ 60 جنيها والسمك الموسي يسجل 200 لـ 420 جنيهاً والكاليماري يسجل 250 و420 جنيها للكيلو والكابوريا 40 و185 جنيهًا.